Мероприятие пройдёт с 9 по 11 декабря в Суздале.

С 9 по 11 декабря в Суздале пройдет 2-й Владимирский инвестиционный конгресс. О нем на специальном брифинге рассказал врио первого заместителя губернатора области Александр Ремига.Владимирский инвестиционный конгресс – это относительно новая площадка для владимирского бизнеса, органов власти и местного самоуправления, призванная добиваться новых результатов и ставить новые задачи по развитию региона. Первый конгресс состоялся в декабре 2020 года и, несмотря на коронавирусные ограничения, был успешным в части придания импульса экономике Владимирской области.Акцент будет сделан на регионах ЦФО. Выбран соответствующий слоган: «Развиваем центр России». Сессии в течение трех дней будут вести представители Полпредства Президента РФ в Центральном федеральном округе. Полномочный представитель главы государства по ЦФО Игорь Щиголев уже подтвердил свое участие.«Повестку будем выстраивать вокруг инвестиционных предложений для Владимирской области в кооперации с соседними регионами», - уточнил Ремига. Темы будут самые разнообразные, но исключительно практичные. В их числе – взаимодействие с институтами развития бизнеса, законодательные меры поддержки предпринимательства и т.д. Результаты обсуждения будут доведены до профильных министерств. Их представители также приглашены к участию.На данный момент наибольшее количество заявок от представителей реального сектора экономики получено на сессию, посвященную механизмам получения федеральных субсидий.Владимирская область как хозяйка конгресса представит несколько направлений, которые влияют на инвестиционную привлекательность. В их числе – проект 2024 года, когда будет запущена трасса М-12. Она «сожмет» расстояние от Москвы до Владимира, и следование в пути будет занимать 1,5 часа.Идет доформирование привлекательных инвестплощадок в р-не с.Ворша Собинского района, Муромском и Пеушинском районах. Этим «окнам дополнительных возможностей» тоже будет обеспечена подсветка на форуме.Александр Ремига подчеркнул, что для инвесторов сегодня важны не только налоговые льготы, но и социальная инфраструктура для потенциальных работников. Поэтому на форуме будет представлен опыт Владимирской области и в развитии социальной сферы.