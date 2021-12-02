Мероприятие пройдёт с 9 по 11 декабря в Суздале.
С 9 по 11 декабря в Суздале пройдет 2-й Владимирский инвестиционный конгресс. О нем на специальном брифинге рассказал врио первого заместителя губернатора области Александр Ремига.
Владимирский инвестиционный конгресс – это относительно новая площадка для владимирского бизнеса, органов власти и местного самоуправления, призванная добиваться новых результатов и ставить новые задачи по развитию региона. Первый конгресс состоялся в декабре 2020 года и, несмотря на коронавирусные ограничения, был успешным в части придания импульса экономике Владимирской области.
Акцент будет сделан на регионах ЦФО. Выбран соответствующий слоган: «Развиваем центр России». Сессии в течение трех дней будут вести представители Полпредства Президента РФ в Центральном федеральном округе. Полномочный представитель главы государства по ЦФО Игорь Щиголев уже подтвердил свое участие.
«Повестку будем выстраивать вокруг инвестиционных предложений для Владимирской области в кооперации с соседними регионами», - уточнил Ремига. Темы будут самые разнообразные, но исключительно практичные. В их числе – взаимодействие с институтами развития бизнеса, законодательные меры поддержки предпринимательства и т.д. Результаты обсуждения будут доведены до профильных министерств. Их представители также приглашены к участию.
На данный момент наибольшее количество заявок от представителей реального сектора экономики получено на сессию, посвященную механизмам получения федеральных субсидий.
Владимирская область как хозяйка конгресса представит несколько направлений, которые влияют на инвестиционную привлекательность. В их числе – проект 2024 года, когда будет запущена трасса М-12. Она «сожмет» расстояние от Москвы до Владимира, и следование в пути будет занимать 1,5 часа.
Идет доформирование привлекательных инвестплощадок в р-не с.Ворша Собинского района, Муромском и Пеушинском районах. Этим «окнам дополнительных возможностей» тоже будет обеспечена подсветка на форуме.
Александр Ремига подчеркнул, что для инвесторов сегодня важны не только налоговые льготы, но и социальная инфраструктура для потенциальных работников. Поэтому на форуме будет представлен опыт Владимирской области и в развитии социальной сферы.