Девушке причинен тяжкий вред здоровью.

Владимирские следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Во Владимире, прыгая с парашютом, девушка получила серьёзные травмы.По версии следствия, в июле в одном из авиационно-спортивных клубов Владимира 20-летняя пострадавшая, используя купол системы «Юниор» 2012 года выпуска, прыгнула с высоты 600 метров.«Эти парашюты имеют конструктивно-производственный недостаток, в ходе раскрытия произошёл перехлёст строп, что привело к увеличению скорости снижения и жёсткому приземлению», - установили в следственном отделе по Ленинскому району.Девушке причинен тяжкий вред здоровью. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится допрос свидетелей, назначена экспертиза парашюта.