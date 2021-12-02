Ей было 69 лет.

Во Владимире скончалась руководитель информационно-аналитического центра оценки качества образования в регионе и основатель Центра экспертизы образовательной деятельности и обработки данных ЕГЭ Галина Бирюкова. Ей было 69 лет.Галина Васильевна родилась в Муроме 29 марта 1952 года. В 1983 году окончила Горьковский государственный педагогический институт, где получила специальность «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию». Вся её жизнь и работа была связана с образованием.Галина Бирюкова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, значком «Отличник народного образования РФ».Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким педагога.Церемония прощания состоится 2 декабря в 11:00 в Князь-Владимирском храме.