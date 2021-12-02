Надзорные органы призывают родителей активнее прививать детей от сезонных инфекций.

В РФ регистрируется снижение заболеваемости в течение четырех недель. 33-й регион также вышел на «плато». Но это не повод расслабляться. Остается угроза новых штаммов вируса COVID-19. И суточный мониторинг прироста заболеваемости во Владимирской области выше, чем по России: 0,43% и 0,34% соответственно.Число заболевших в сутки составляет 23 человека на 100 тыс. населения, в среднем по РФ – 22,25. Такие данные привела на еженедельном брифинге пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. Болеют все возрастные категории населения. Наибольший процент - 28,5% - пришелся на 35-49 лет.Стремительно падает показатель по тестированию населения. Ранее было 400 человек в сутки на 100 тыс. населения, в последние дни – 300.«Если опустимся еще ниже, то попадем в список неблагоприятных территорий, - предостерегла Колтунова. - Если мы не будем обследовать людей, то ситуация выйдет из-под контроля».В стране регистрируются групповые заболевания гриппом у детей и подростков. Охват иммунизации против гриппа составляет по региону всего 34% (по России – 37%). А надо 60%. Особенность этого сезона – угроза сочетания гриппа, ОРВИ и коронавируса. В школе №8 г. Владимира выявлено 44 случая заболевания гриппом А(H3N2), 2 случая ковида и 4 случая сочетания вирусов. Иммунизация детей в этой школе составила всего 7%. Надзорные органы призывают родителей активнее прививать детей от сезонных инфекций.Количество секвенированных (с генетичесикми мутациями) вирусов растет каждый день. Их уже 30 видов. Пока на территории РФ подтвержденных случаев нового штамма нет. Но риски очень высоки, - предупреждают в Роспотребнадзоре.Меры профилактики остаются прежними. Тут два направления: ограничительные меры, направленные на разрыв цепочек передачи, и профилактическая – вакцинация.