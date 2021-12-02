В Роспотребнадзоре просят родителей не паниковать по поводу вспышки гонконгского гриппа. После...

В Роспотребнадзоре просят родителей не паниковать по поводу вспышки "гонконгского гриппа". После того, как отдельные случаи заболевания были выявлены в восьмой школе Владимира, родительские чаты в мессенджерах наводнили слухи о новой эпидемии. Ничего экзотического в инфекции H3N2 нет, это лишь один из давно изученных штаммов гриппа.Болезнь сезонная, в регионе она циркулирует с октября и чаще других инфекцию подхватывают подростки. В восьмой школе "гонконгский грипп" выявлен у сорока четырех учащихся. У двоих детей обнаружен ковид, а еще у четверых медики диагностировали опасное сочетание коронавируса и орви. На данный момент обследованы более девяноста процентов учеников восьмой школы. Не все лабораторные анализы готовы. Например, нет пробы из пищеблока. Школа переведена на дистант. Эпидемиологи настоятельно рекомендуют родителям привить детей от гриппа. Пока показатель вакцинации среди учащихся восьмой школы - самый низкий в городе. Почти в десять раз ниже нормы.Марина Колтунова, представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- С одной стороны хочется успокоить родителей, чтобы они все-таки не паниковали и не выдумывали никаких экзотических диагнозов для своих детей, но здесь я хочу еще раз обратиться ко всем родителям. У нас не так много осталось времени, чтобы привить своих детей от гриппа. Хватит думать, хватит взвешивать. У нас эпидсезон по гриппу и циркуляция вируса AH3N2 достаточно рано пошла в этом году, поэтому хватит думать. Вперёд, все на прививку!