На территории Владимирской области 2 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 312 случаев...
На территории Владимирской области 2 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 312 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
70 - во Владимире
41 - в Ковровском районе
33 - в Муромском районе
33 - в Гусь-Хрустальном районе
20 - в Александровском районе
17 - в Суздальском районе
15 - в Петушинском районе
14 - в Киржачском районе
14 - в Юрьев-Польском районе
13 - в Кольчугинском районе
8 - в Камешковском районе
7 - в Вязниковском районе
6 - в Собинском районе
6 - в Гороховецком районе
6 - в Меленковском районе
4 - в Селивановском районе
4 - в Судогодском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 73 075 случаев заболевания.