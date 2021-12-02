На территории Владимирской области 2 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 312 случаев...

На территории Владимирской области 2 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 312 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:70 - во Владимире41 - в Ковровском районе33 - в Муромском районе33 - в Гусь-Хрустальном районе20 - в Александровском районе17 - в Суздальском районе15 - в Петушинском районе14 - в Киржачском районе14 - в Юрьев-Польском районе13 - в Кольчугинском районе8 - в Камешковском районе7 - в Вязниковском районе6 - в Собинском районе6 - в Гороховецком районе6 - в Меленковском районе4 - в Селивановском районе4 - в Судогодском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 73 075 случаев заболевания.