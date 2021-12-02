2 декабря в ходе брифинга по текущей эпидобстановке представитель Управления Роспотребнадзора по...

2 декабря в ходе брифинга по текущей эпидобстановке представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова рассказала о ситуации с новой коронавирусной инфекцией в регионе. Так, она отметила, что при высоких ежесуточных показателях заболеваемости наметилась определённая стабилизация общей ситуации.Как сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области, появилась угроза нового малоизученного штамма коронавируса. В России он пока не выявлен, но уже ограничены авиасообщение и въезд для иностранных граждан из ряда стран.Для минимизации рисков в регионе продолжают действовать профилактические мероприятия – санитарные ограничения и формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации. Сегодня уже совершенно очевидно, что все существующие вакцины от коронавируса в той или иной степени защищают от различных вариаций вируса, в том числе и нового штамма «Омикрон». Приближается также сезон гриппа, поэтому важно привиться и от этой инфекции.«Ношение масок, вакцинация и своевременная ревакцинация, сокращение контактов – всё это базовые вещи, которые позволят жителям Владимирской области обезопасить себя от нового и предыдущих штаммов, встретить предстоящие новогодние праздники с хорошим самочувствием, с уверенностью в сохранности своего здоровья», − подчеркнула Марина Колтунова.Она добавила, что лучше отказаться от поездок по России и тем более за границу и провести праздники дома, в кругу семьи. Меры реагирования санитарными властями других стран на появление нового штамма коронавируса могут быть разными, и любое путешествие сегодня может стать опасным для здоровья.«Главное сейчас – не ухудшить эпидобстановку. Следует продолжить соблюдение всех предписанных мер, предпринимателям и организаторам новогодних праздников – усилить контроль на своих площадках. И тогда каникулы после Нового года принесут только радость», − подвела итог представитель Роспотребнадзора.