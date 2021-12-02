Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор 42-летнему местному жителю. Он признан...

Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор 42-летнему местному жителю. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Также осужден его 34-летний сообщник. Преступления совершались ими по единой мошеннической схеме при следующих обстоятельствах.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области информирует, что с 2017 по 2019 обвиняемые сначала совместно, а затем только 42-летний, вводили в заблуждение людей, которым сообщали ложные сведения о якобы имеющемся бизнесе, для развития которого необходимы деньги.После этого привлеченные люди должны были брать на свое имя кредиты в банках и передавать полученные денежные средства подсудимым, якобы для развития бизнеса.Далее привлеченный человек получал сразу же из суммы переданных денег единовременное денежное вознаграждение за участие в бизнесе, размер которого определялся, исходя из переданной суммы. Подсудимые обещали потерпевшим оплачивать ежемесячные платежи по кредиту и выплату еще одного денежного вознаграждения после погашения кредита.Фактически злоумышленники не имели возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства. Полученные денежные средства они использовали в личных целях, в том числе, на обеспечение функционирования созданной им преступной схемы. Для создания видимости успешной предпринимательской деятельности ими приобретались дорогая одежда, аксессуары, арендовались автомашины представительского класса.Всего по уголовному делу 19 потерпевших, среди которых много родственников и знакомых. Ущерб, причиненный преступлением, подсудимыми не возмещен. Заявлены гражданские иски на сумму более 9 миллионов рублей, которые судом удовлетворены.Дополним, что обвиняемые приговором Октябрьского районного суда от 01.09.2020 уже осуждены за совершение аналогичных преступлений на территории Владимирской области.Соглашаясь с позицией государственного обвинения, старшему преступнику назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима. 34-летнему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы осужденного.Фото: https://pixabay.com/ru/