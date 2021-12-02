Во Владимирском институте развития образования состоялся первый региональный слёт классных руководителей.

Во Владимирском институте развития образования в первый день зимы состоялся первый региональный слёт классных руководителей. Участниками мероприятия стали 70 педагогов Владимирской области. Основная цель форума – объединить их.Учителя приняли участие в интерактивном взаимодействии «Броуновское движение». Они должны были составить социальный паспорт участников слёта, рассказать о своей мечте, составить, используя цифровой ресурс, «Облако классного руководителя» и придумать профессиональный девиз.Тренинг «Мы – это команда класса» помог участникам стать единым целым и получить в методическую копилку новые игровые практики и знания для сплочения коллектива.В мастерской «Школа: воспитание личности» учителя обсудили актуальные темы воспитания: «Как обезопасить ребёнка в цифровом мире?», «Стратегии общения семьи и школы, или как уйти от агрессии», «Как сделать родителей партнёрами» и «Создание школьного медиацентра».По итогам слёта появилось новое профессиональное сообщество − Ассоциация классных руководителей Владимирской области. Её задача – изучать успешный опыт и тиражировать его, а также оказывать коллегам поддержку и развивать сотрудничество.