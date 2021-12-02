В области продолжаются мастер-классы в рамках проекта Юрия Башмета-молодым дарованиям России....

В области продолжаются мастер-классы в рамках проекта "Юрия Башмета-молодым дарованиям России". Проект начался 2020 году. Около трехсот учеников и преподавателей музыкальных школ, студентов музыкального колледжа получили уроки у преподавателей Московской консерватории и Российской академии имени Гнесиных. На мастер-классе по фортепиано побывала наш корреспондент Вера Куликова.Мастер-класс от известного пианиста и доцента кафедры специального фортепиано Российской академии имени Гнесиных Дениса Бурштейна. С 11 лет музыкант гастролирует с концертами не только в России, но и за рубежом! Выступает и сольно и с оркестрами. Ученик профессора Троппа также как и его преподаватель когда-то, помогает начинающим пианистам. С мастер-классами проекта "Юрий Башмет -молодым дарованиям" только за последний месяц он побывал в Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Старом Осколе, Перми. Во Владимире впервые.Денис Бурштейн, доцент кафедры кафедры специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных:- Детки очень разные, но и педагоги очень разные! Но все-таки в нашей стране наша система музыкального образования - это наше национальное достояние. Я на этом всегда настаиваю и всегда считаю нужным и везде об этом говорить И вот это наша общая задача это достояние, нашу гордость хоть как-то пытаться сохранять!С каждым учеником Денис занимается сорок пять минут. Педагог рассказывает и о произведении, которое тот играет, и помогает исправлять ошибки. Пока семилетнему Ивану Манапову-ученику музыкальной школы при колледже имени Бородина с трудом даются этюды Баха. Возраст. Но, возможно, когда-нибудь он станет профессиональным музыкантом. Марии Смирновой пятнадцать. Говорит, во время мастер-класса ловила каждое слово талантливого пианиста и преподавателя. Она по-новому открыла для себя сонаты Гайдна.Мария Смирнова, учащаяся музыкальной школы при колледже имени Бородина:- Новые знания, как к старым произведениям по новому подойти, по новому сыграть и взгляд с другой стороны. Как-то, очень интересно!Из-за пандемии мастер-классы проекта Юрия Башмета смогли возобновиться только осенью. Запланировано до конца года провести шесть мастер-классов по различным специальностям. Уже прошли занятия по классу трубы, флейты, фортепиано. В декабре пройдет мастер-класс для гитаристов и домристов.Денис Бурштейн, доцент кафедры кафедры специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных:- Это замечательная программа Образовательный центр Юрия Башмета, который работает во многих городах и они посылают музыкантов самых разных специальностей. Это очень масштабный проект. Вот прежде всего проводить всякие мастер-классы , который охватывают всю страну. Мне приходилось бывать даже в Хабаровске.Только в этом году более ста молодых дарований станут участниками проекта Юрия Башмета. И получив уроки от знаменитых педагогов , многие из них, возможно, выберут стезю профессиональных музыкантов.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".