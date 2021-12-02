За две недели объём коечного фонда сократился на 15%.

За две недели объём коечного фонда сократился на 15%. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Артём Осипов.«В ближайшее время планируется уменьшение. Все происходит в плановом режиме. Наблюдается положительная динамика по заполняемости. Выводимые из оборота места переходят под оказание плановой помощи».По состоянию на 2 декабря в медучреждениях Владимирской области действует 2040 мест для пациентов с коронавирусом. Занято - 70,8% (1444), свободно - 596. При этом 1 декабря сообщалось о 2215 действующих койках.