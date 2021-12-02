Сотрудники ФСБ по Владимирской области выявили и пресекли противоправную деятельность троих...

Сотрудники ФСБ по Владимирской области выявили и пресекли противоправную деятельность троих уроженцев центрально-азиатских республик. Их обвинили в организации незаконного въезда в Россию иностранных граждан, в целях их фиктивной легализации на территории Российской Федерации.Как сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области, фигуранты, являющиеся членами преступной группы, организовали канал незаконной миграции выходцев из стран с повышенной террористической активностью, путем обеспечения получения последними разрешений на временное проживание в упрощенном порядке на основании заключения фиктивных браков с гражданами РФ. В период с 2016г. по 2021г. злоумышленники легализовали на территории региона более 100 иностранцев, значительная часть которых уже принята в гражданство РФ.С июля 2020г. по март 2021г. на основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении фигурантов было возбуждено ряд уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ (Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства).В ноябре 2021 г. решениями Юрьев-Польского районного и Кольчугинского городского судов Владимирской области члены указанной организованной преступной группы, 1965г.р., 1984г.р. и 1998г.р. признаны виновными в совершении преступления, и им назначены наказания в виде лишения свободы сроком 2 года, 2 года 1 месяц и 2 года 6 месяцев соответственно, с отбыванием в колонии общего режима.Фото: https://pixabay.com/