Оба госпитализированы в «Красный крест» с травмами средней степени тяжести.

По пути в Радужный вечером 1 декабря произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. Машина владимирской станции СМП угодила в кювет и перевернулась. Пострадали двое фельдшеров. Авария случилась на 7-ом километре трассы «Владимир — Улыбышево — Коняево».В УМВД по Владимирской области уточнили, что 32-летний водитель УАЗа не справился с управлением. Карета «скорой» вылетела с проезжей части и перевернулась на обочине.Пострадавшим медикам 32 и 36 лет. Оба госпитализированы в «Красный крест» с травмами средней степени тяжести.