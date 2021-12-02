Более 60% из них производит энергетика.

В 2020 году во Владимирской области, как и в целом по стране, наблюдалось снижение объёмов образования парниковых газов. Специалисты связывают это с ограничениями хозяйственной деятельности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.Департамент природопользования и охраны Владимирской области окружающей среды со ссылкой на ГБУ ВО «Экорегион» обнародовал статистику измерений по загрязнению атмосферного воздуха. Антропогенный выброс парниковых газов в 33-м регионе в 2020 году составил 8,74 млн тонн, что составляет менее 0,4% от общего объёма образования парниковых газов на территории Российской Федерации.Наибольшая доля выбросов приходится на сектор «Энергетика» (включая производство, хранение и транспортировку электро- и теплоэнергии) − 64,45%. Вторым весомым источником образования парниковых газов являются наши полигоны и помойки (сектор «Отходы»): выброс от анаэробного биологического разложения твёрдых органических отходов оценивается в 26,86%. На третьем месте − сектор «Сельское хозяйство» (6,22%). Удивительно, что сектор «Промышленные процессы и использование продукции» хоть и на четвертом месте, но производит в разы меньше газов, чем сельское хозяйство - 2,48%.Экономисты и статистики отмечают, что в 2020 году во Владимирской области, как и в целом по стране, наблюдалось снижение объёмов образования парниковых газов. Но это связано, скорее, с ограничениями хозяйственной деятельности из-за пандемии. В целом же данные с 1998 по 2019 год, напротив, показывали устойчивую тенденцию роста объёмов парниковых газов.В департаменте напоминают, что присутствие парниковых газов в атмосфере планеты приводит к парниковому эффекту: они способствуют задержанию исходящей от земной поверхности тепловой энергии. Установлено, что порядка половины парниковых газов пребывает в атмосфере до 200 лет. Остальной объём поглощается растительностью и водными массами.