Желающие смогут привиться от COVID-19 без предварительной записи. Он будет работать ежедневно.

Директор департамента здравоохранения Артём Осипов посетил поликлинику №1, где проинспектировал работу по вакцинации населения. В учреждении существовали проблемы с очередями. В соцсетях владимирцы неоднократно жаловались на столпотворение в больнице и филиалах.Руководство связывает их с одновременным приходом организованных трудовых коллективов, которые получают вторую дозу противовирусного препарата. В результате главврачу Ирине Захаровой поручено усилить контроль за разделением потоков и наладить навигацию пациентов. Ежедневно здесь прививают по 300 человек.Во время визита Артём Осипов объявил, что в декабре на базе Владимирского академического театра драмы будет открыт самый крупный в регионе прививочный центр. Желающие смогут привиться от COVID-19 без предварительной записи. Он будет работать ежедневно.С целью повышения доступности иммунизации от ковида на сайте депздрава появился раздел . В нём опубликованы данные о прививочных пунктах, режимах работы и другая справочная информация.