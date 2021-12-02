Структуру Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии могут изменить под реализацию 28 союзных программ. Этим займется специальная рабочая группа, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 61-й сессии Парламентского собрания.

Структуру Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии могут изменить под реализацию 28 союзных программ. Этим займется специальная рабочая группа, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе 61-й сессии Парламентского собрания.Володин напомнил, что структура Парламентского собрания не менялась много лет. "Комиссии, которые созданы, как правило, охватывают очень большой спектр вопросов, зачастую находящихся очень далеко друг от друга. Это мешает эффективно работать", – сказал он.Спикер ГД предложил создать рабочую группу, которая изучит структуру Парламентского собрания для повышения эффективности. Ее возглавит глава Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.Только для реализации 28 союзных программ нужно принять около 400 законодательных актов, уточнил Володин."Было бы правильно, чтобы заместители председателя Парламентского собрания также имели функциональную нагрузку и все наше законодательное собрание работало на конечный результат", – сказал спикер ГД.По словам Володина, Союзное государство находится в начале пути, предстоит еще многое сделать, прежде всего в экономике и социальной сфере.Он обратил внимание на интеграцию в Евросоюзе."Мы очень далеки от того, что за последнее время достигнуто в том же Европарламенте, в Евросоюзе", – констатировал спикер.Напомним, что спикер Госдумы председателем парламентского собрания Союзного государства. Решение принято на заседании 61-й сессии в Минске в четверг, 2 декабря.