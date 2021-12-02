Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Решение принято на заседании 61-й сессии в Минске.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Решение принято на заседании 61-й сессии в Минске.Володин занимал должность главы Парламентского собрания Союзного государства с 2016 года до окончания своих полномочий в Госдуме седьмого созыва.Также в ходе заседания 61-й сессии утверждены обновленные составы комиссий Парламентского собрания.Володин 2 декабря находится в Белоруссии с официальным визитом. В Минске спикер Госдумы с президентом Александром Лукашенко и главой Палаты представителей Национального собрания республики Владимиром Андрейченко.Володин и Лукашенко обсудили вопросы законодательного обеспечения решений Высшего Госсовета Союзного государства."Решения, которые сейчас мы будем рассматривать, касаются развития отношений по большому спектру направлений, а значит, нам надо более активно работать со своей стороны", – сказал председатель ГД.Это первый официальный визит Володина в качестве спикера Госдумы восьмого созыва.