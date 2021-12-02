Полицейские Суздальского и Собинского ОМВД изъяли более двух килограмм марихуаны и наркотик синтетического происхождения.

Полицейские ОМВД России по Суздальскому району в середине ноября текущего года в ходе проведения мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств на территории района задержали двоих 18-летних жителей города Владимира. В спортивной сумке у молодых людей, от которой они попытались избавиться, сотрудники полиции обнаружили и изъяли растительную массу. Согласно заключению экспертизы, в сумке хранилось наркотическое средство – каннабис (марихуана), массой более 2 килограмм.Оперативники Собинского ОМВД в результате отработки информации задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. В присутствии понятых при личном досмотре у фигуранта был изъят сверток, внутри которого находился прозрачный пакет с порошкообразным содержимым белого цвета. Проведенное исследование показало, что в пакете находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 1,34 грамма.В отношении фигурантов сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).