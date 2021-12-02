Сотрудники полиции установили причастность мужчины к совершению кражи барсетки с деньгами.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, возбужденного ранее по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В августе текущего года в дежурную полиции поступило сообщение о том, что в магазине одного из торговых центров города Гусь-Хрустальный совершена кража барсетки с деньгами в сумме 15 000 рублей.Установленные в магазине камеры видеонаблюдения и показания свидетелей позволили полицейским оперативно установить личность подозреваемого.40-летний житель районного центра был задержан. Кражу мужчина совершил в тот момент, когда продавец обслуживала покупателей и отлучилась от своего рабочего места.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.