Суд постановил взыскать с неплательщика лишь половину суммы.

Гусь-Хрустальный городской суд вынес решение по иску «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» к гражданину, накопившему долг по взносам за капремонт более чем на 400 тысяч рублей.Ответчиком стал собственник нежилого помещения в многоквартирном доме. Согласно Жилищному кодексу (ст.154), если нежилое помещение находится в многоквартирном доме, то собственник должен каждый месяц оплачивать начисления за капитальный и текущий ремонт наравне с владельцами жилых помещений. Ответчику ежемесячно выставлялись соответствующие платежные документы, но он их игнорировал. В результате образовалась задолженность на сумму более 400,5 тысяч рублей, а также накопились пени – более 85 тысяч.Суд удовлетворил исковые требования фонда капремонта и постановил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность, но не всю указанную сумму. В счет оплаты взносов на капитальный ремонт будет взыскано 188298 рублей 47 копеек и пени за несвоевременную оплату взносов на капитальный ремонт - 15599 рублей 71 копейка. Плюс возврат госпошлины 5238 рублей 98 копеек. Решение суда пока не вступило в законную силу.