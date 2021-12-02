В Александрове вынесен приговор 57-летней жительнице. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого...

В Александрове вынесен приговор 57-летней жительнице. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, 8 июня 2021 года между супругами произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта, мужчина оскорбил жену, нанес ей удар ладонью по лицу и отправился спать.Женщина, воспользовавшись тем, что супруг уснул, нанесла ему телесные повреждения, от которых мужчина скончался. О произошедшем она сообщила родственникам, которые по прибытии вызвали сотрудников правоохранительных органов.Вину в совершенном преступлении подсудимая признала, в содеянном раскаялась.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.