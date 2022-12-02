С наступлением зимних холодов многие автовладельцы сталкиваются с проблемами. Например, замок обледенел после ночной стоянки или не заводится машина, так как сел аккумулятор. Чтобы подобные неприятности не доставили вам массу хлопот, сотрудники компании Авто помощь рассказали в беседе с Дни.ру, какие восемь вещей должны быть обязательны у каждого автовладельца в зимний период.

С наступлением зимних холодов многие автовладельцы сталкиваются с проблемами. Например, замок обледенел после ночной стоянки или не заводится машина, так как сел аккумулятор. Чтобы подобные неприятности не доставили вам массу хлопот, сотрудники компании рассказали в беседе с Дни.ру, какие восемь вещей должны быть обязательны у каждого автовладельца в зимний период.Лучше всего, если заранее подготовитесь к минусовым температурам, аккуратно уложите все необходимое и будете возить с собой. Благодаря этому с легкостью преодолеете любые экстремальные ситуации. Предлагаем вам ознакомиться со списком необходимых вещей для авто зимой.Пусковые проводаПосле зимней стоянки у многих авто садится аккумулятор. Чтобы реанимировать транспортное средство, купите и всегда держите в багажнике пусковые провода. Но вам еще нужно будет найти соседа, который от своего авто поможет прикурить ваш автомобиль. Лучше всего пользоваться аккумуляторами, у которых равное номинальное напряжение.Когда будете прикуривать машину, убедитесь, что провода целые, нет видимых обрывов и повреждений. Если не хотите повредить электронику, заглушите мотор и подключите провода. Сначала соедините клеммы с плюсом для обеих машин. После этого отрицательную клемму подсоедините к авто, которое не заводится и только потом к аккумулятору донору.Теперь разрешается заводить авто донора, чтобы он поработал на холостом ходу в течение 7-8 минут, а авто с севшим аккумулятором не заводите. После этого глушите авто и включите зажигание у проблемной машины. Чтобы генератор полностью восстановился, вам нужно будет проехать около 15-20 км или не глушите мотор в течение часа.Щетка со скребкомКогда опаздываете на работу или срочно нужно ехать, а стекла еще не успели отогреться, помогает щетка со скребком. Если сама щетка портится редко, то скребок ломается у многих автовладельцев. Многие не придают этому значения и отправляют сломанный инструмент в багажник. Но когда срочно нужно удалить наледь с лобового стекла, водитель вспоминает, что забыл купить новую щетку со скребком.Жидкость для стеклоочистителя и спрейЗаранее купите «незамерзайку», в состав которой входят антиледовые компоненты. Благодаря этому сможете быстро удалить наледь с лобового стекла. Если замерзли распылительные насадки, капните несколько капель жидкости на сопло перед прогревом машины.Аналогичным способом можно воспользоваться и в том случае, если замерз замок и не получается открыть дверь с ключа. Спрей «Незамерзайка» продается в специальных баллонах. С его помощью быстро отогреете замок и боковые стекла.Теплые перчаткиВ машине зимой всегда должны быть теплые перчатки. Даже если у вас авто с подогревом руля, вам может понадобиться выйти на улицу. Например, чтобы откидать снег и проехать или зарядить аккумулятор.Лопата с двумя ручкамиС помощью такой лопаты быстро уберете снег от автомобиля или прочистите себе дорогу. Лопата зимой в машине должна быть даже у водителей, которые не выезжают далеко за город. Например, часто бывают такие ситуации, когда машины оставляют вдоль дороги. Ночью проходит грейдер и сгребает весь снег, а так как ваша машина оказалась на пути, сзади или спереди оказывается груда снега. С легкостью выехать из такого снежного плена не получится, поэтому придется откапываться.КомпрессорЕсли спустило колесо, и нет возможности поставить запасное, тем более, когда вокруг метель, поможет воздушный компрессор. С его помощью накачаете колесо от прикуривателя в автомобиле и доедете до ближайшей шиномонтажки. Компрессор занимает минимум пространства, поэтому его можно возить с собой в багажнике. В продаже есть модели, которые отключаются автоматически, поэтому водителю не придется следить за показателями.Динамический тросВ багажнике каждой машины должен быть буксировочный трос, но зимой лучше всего возить с собой именно динамический вариант. Трос растягивается гораздо сильнее по сравнению с простым буксировочным и от него будет гораздо больше пользы. За счет этого застрявшую машину можно будет вытащить рывками и трос при этом не порвется.Налобный фонарьВ зимнее время темнеет рано, поэтому в случае поломки авто приходится лезть под капот в полной темноте. Фонариком на смартфоне тоже можно воспользоваться, но налобный фонарь гораздо удобнее. Руки остаются свободными и можно спокойно выяснить причину поломки. Но не забывайте, что в зимний период фонарь разряжается гораздо быстрее.