Социальная сеть ВКонтакте назвала самого популярного инфлюенсера 2022 года. По версии сайта, самым обсуждаемым человеком в русскоязычном сегменте Интернета является Ольга Бузова. Стоит ..

Социальная сеть "ВКонтакте" назвала самого популярного инфлюенсера 2022 года. По версии сайта, самым обсуждаемым человеком в русскоязычном сегменте Интернета является Ольга Бузова.Стоит отметить, что певица и ведущая не раз становилась главной темой в постах и комментариях в соцсети. При этом второе место занял Чон Чонгук из группы BTS. Вместе с ними в рейтинг самых обсуждаемых знаменитостей вошел Егор Крид, который занял третье место, отмечает .