По регионального Роспотребнадзора за 9 месяцев на территории Владимирской области наблюдалось...

По регионального Роспотребнадзора за 9 месяцев на территории Владимирской области наблюдалось снижение уровня острых отравлений спиртосодержащей жидкостью.За январь-сентябрь отравлений было 182, что ниже, чем в прошлом прошлого году 19, 8% (227 случаев). Количество смертей от таких отравлений снизилось на 17, 4% (со 155 случаев 128).Отравления такого вола регистрируются у мужчин в 5 раз чаще, чем у женщин. В 127 случаях (69, 8%) причиной стал этиловый спирт. А также суррогаты алкоголя (42 случая), метанола (6), 2-пропанола (3), этиленгликоля (1), других неуточненных спиртов (3).Чаще всего - более половины - случаев отравления произошло на территории Гусь-Хрустального района (56 случаев, 14 из них со смертельным исходом) и Владимира (44 случая, 35 - летальные).Фото https: //www.pxfuel.com/