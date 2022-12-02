Прокуратура завершила расследование в отношении жителя Коврова, в гараже у которого нашли наркоплантацию. В конце мая этого года областная и районная полиция обнаружили в принадлежащем

Прокуратура завершила расследование в отношении жителя Коврова, в гараже у которого нашли наркоплантацию. В конце мая этого года областная и районная полиция обнаружили в принадлежащем фигуранту гараже подпольную наркоплантацию. Мужчина оснастил бокс ультрафиолетовыми лампами, системами орошения и вентиляции. Для культивирования запрещённых растений злоумышленник применял качественные селекционные семена и специальные удобрения. У мужчины изъяли 61 куст растущей