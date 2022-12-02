Воспитанники специальных школ-интернатов из Донецка и Луганска посетили Красную площадь, Московский цирк Никулина и Москвариум на ВДНХ. Экскурсию провела общественная организация Всероссийское общество слепых.

Воспитанники специальных школ-интернатов из Донецка и Луганска посетили Красную площадь, Московский цирк Никулина и "Москвариум" на ВДНХ. Экскурсию провела общественная организация "Всероссийское общество слепых".Ребята прибыли в столицу для участия в региональном туре фестиваля детского творчества "Утренняя звезда". Мероприятие проводится для детей с нарушениями слуха.Воспитанники школ-интернатов Донецка и Луганска погуляли по Красной площади, посетили парк "Зарядье". Затем ребята отправились в Театр мимики и жеста.После этого они посетили Московский цирк Никулина и "Москвариум" на ВДНХ. Экскурсию перевели на жестовый язык.Сотрудники столичного Департамента труда и социальной защиты населения вручили детям памятные подарки. Они получили сладости и ежедневники со встроенной беспроводной зарядкой.Москва активно поддерживает Донецк и Луганск. Помимо прочего, столица в реабилитации детей-инвалидов и оказывает поддержку сиротам из учреждений ДНР и ЛНР.Москва направит в Донецк и Луганск трости, ходунки, костыли, кресла-коляски и другие средства для нуждающихся. Также столица поможет в закупке мебели и оборудования для социальных учреждений.Кроме того, Москва более миллиона учебников и пособий в школы и колледжи Донецка и Луганска. Образовательные учреждения будут полностью обеспечены материалами по всем предметам.Напомним, что жителям Донецка и Луганска также более 200 врачей из стационаров Москвы. Медики провели в республиках более 3,5 тысячи операций и около 11 тысяч консультаций.