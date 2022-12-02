На участке возведут несколько путепроводов и пешеходных переходов. О ходе работ на Московском скоростном диаметре (МСД) рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

На участке возведут несколько путепроводов и пешеходных переходов. О ходе работ на Московском скоростном диаметре (МСД) рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.Путепровод появится по основному ходу через Кантемировскую улицу и устье Котляковского ручья. Также искусственные сооружения возведут на пересечении с основным ходом в створе Кавказского бульвара и через реку Городня на примыкании к тоннелю через Павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД).Всего планируется возвести 11,5 километра дорог, уточнил Бочкарев. Слова главы Стройкомплекса передает портал mos.ru.Также на участке возведут четыре подземных пешеходных перехода. Три из них построят на улице Бехтерева, один – у дома №29 по Севанской улице.Сейчас возводится дорога основного хода, пешеходные переходы, подпорные стены, переустраиваются внутренние коммуникации, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.По его словам, запуск движения по участку улучшит транспортную ситуацию в прилегающих локациях. Районы Бирюлево Западное, Москворечье–Сабурово и Царицыно будут связаны напрямую.Полностью движение по скоростному диаметру запустят в 2023 году. На магистрали не будет светофоров. Пересечь всю Москву можно будет за 40 минут.Проезд по МСД для жителей столицы и области . Грузовой транспорт без пропуска передвигаться по магистрали не будет.Напомним, что Москва прорабатывает план транспортного развития на период с 2023 по 2032 годы. В столице появится еще около 600 километров дорог и 117 сооружений, сообщал ранее Бочкарев.Улично-дорожная сеть Москвы каждый год увеличивается на 100 километров. С 2011 года в городе построили более 1,1 тысячи километров дорог, 331 искусственное сооружение, 274 внеуличных перехода.