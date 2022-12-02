1 декабря во Владимире загорелся жилой многоквартирный дом. Сообщение в тревожное ведомство поступило в 17-45. На место незамедлительно выехали 5 единиц техники и 15 человек личного состава. К

1 декабря во Владимире загорелся жилой многоквартирный дом. Сообщение в тревожное ведомство поступило в 17-45. На место незамедлительно выехали 5 единиц техники и 15 человек личного состава. К их прибытию из подвала здания влил дым. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для поиска очага возгорания и спасения жильцов. В итоге огонь потушили на