Накануне в 17 часов 45 минут из Владимира поступило сообщение о возгорании на улице Соколова...

Накануне в 17 часов 45 минут из Владимира поступило сообщение о возгорании на улице Соколова Соколенка, 27.Из подвала дома шел черный дым. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение мусора в подвале на площади 2 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 35 человек, из них 12 детей.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.