70 лет готовят филологов и постигают тайны русского языка. В университетском корпусе у Золотых ворот всегда царит особая атмосфера. Преподаватели и студены шутят: сами стены здесь «научены».

70 лет готовят филологов и постигают тайны русского языка. В университетском корпусе у Золотых ворот всегда царит особая атмосфера. Преподаватели и студены шутят: сами стены здесь «научены». Доктор филологических наук Марина Пименова раньше сама училась в этих аудиториях, а теперь ведёт занятия, принимает зачёты и экзамены, работает с дипломниками и аспирантами. Марина Пименова, зав.кафедрой русского