Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева знает эффективный способ побороть алкогольную интоксикацию. Нужно избавиться от похмелья? Попробуй этот рецепт!

Доктормедицинских наук и телеведущая Елена Малышева знает эффективный способ поборотьалкогольную интоксикацию. Нужно избавиться от похмелья? Попробуй этот рецепт!Эксперт передачи "Жить здорово!" убеждена: рассолпосле застолья пить бесполезно, а спиртные напитки в таком состоянии строгопротивопоказаны. На утро после "алкогольного" Нового года главнаязадача — быстрее вывести из организма токсические вещества. Елена Малышева рекомендуетпроверенный рецепт, который помогает избавиться от похмелья быстро.Этот метод широко известен во всем мире, но почему-то не всео нем помнят. Лучший помощник в борьбе с алкогольной интоксикацией — чистаяпитьевая вода. Нужно стараться поглощать как можно больше жидкости, желательно литрами, причем онадолжна быть без примесей. Кофе, чай, компот, сок и газировку отложите до лучшихвремен.Хорошим дополнением к чистой воде Елена Малышева считаеттаблетку аспирина. По мнению доктора, этот препарат нейтрализует токсическоевещество распада алкоголя, а еще снимает головную боль. Вот и все — рецептпростой, польза — колоссальная.Заменять аспирин парацетамолом медики не рекомендуют из-за химического состава. На фонеалкогольного отравления он может навредить клеткам печени даже при отсутствии хронических заболеваний.Иногда похмелье после Нового года провоцируетхронические заболевания внутренних органов вплоть до смерти. Если мучаютсудороги и непрекращающаяся рвота, лучше немедленно показаться врачу. Вбольницах обычно ставят капельницы, они помогают по тому же принципу, что ирецепт Елены Малышевой. Так блокируются последствия обезвоживания организма,ведь алкоголь оказывает диуретический эффект.