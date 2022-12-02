Тарифы ЖКХ и хамамы в квартирах. Какие перемены ждут россиян в этом декабре? Собрали самые...

Тарифы ЖКХ и хамамы в квартирах. Какие перемены ждут россиян в этом декабре? Собрали самые интересные.- Итак, повысятся тарифы ЖКХ - в пределах 9 процентов. В Минэкономразвития пообещали, что эта индексация позволит не повышать стоимость коммунальных услуг в течение следующих полутора лет.- С декабря россияне смогут не носить с собой медицинский полис для получения бесплатной медпомощи. Достаточно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении. Вводится полис цифровой. Данные о застрахованных лицах теперь есть в единой базе - доступ к ней должна иметь любая клиника.- С сегодняшнего дня на приемных детей будет распространяться преимущество на зачисление в детсад или школу, где уже учатся их братья и сестры.- И с этого месяца оптимизированы требования по размещению саун и хамамов в квартирах. Но не любых, а изготовленных на заводах "кабинках". На самодельные проекты продолжает действовать запрет.