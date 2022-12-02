Капремонт подземного перехода на 15-ом км федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в микрорайоне Юрьевец города Владимира выполнен на 90%. В зоне перехода уже восстановлено дорожное

Капремонт подземного перехода на 15-ом км федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в микрорайоне Юрьевец города Владимира выполнен на 90%. В зоне перехода уже восстановлено дорожное покрытие, а транспортное движение запущено по всем четырем полосам. Об этом сообщают в Упрдоре Москва-Нижний Новгород. Подрядчик доработал устройство гидроизоляции тоннеля под проезжей частью. Рабочие засыпали котлован дренирующим грунтом и