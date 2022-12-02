Ведомству также рекомендовано увеличить срок действия карт водителей до пяти лет.

Во Владимирской области могут начать конфисковывать машины нелегальных перевозчиков. Сенаторы Совфеда направили Минтрансу свои предложения по данному вопросу.Как пишут коллеги из , представители верхней палаты парламента предложили ужесточить меры по пресечению работы нелегальных предпринимателей в сфере пассажирских перевозок. Минтранс попросили законодательно закрепить термин «нелегальная перевозка людей» и конфисковывать транспортные средства за подтвержденные нарушения.Ведомству также рекомендовано увеличить срок действия карт водителей до пяти лет.