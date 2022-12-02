Добавим, что для нужд бойцов собираются комплекты зимней одежды, берцы, подсумки и гвозди.

Администрация Владимирской области продолжает оказывать поддержку мобилизованным. О новых отправказ гуманитарных грузов власти рассказали в своём телеграм-канале.«По заявкам командиров отправляем инструменты, газовые баллоны, печки, продовольствие, медикаменты. Подготовлено к перевозке: четыре бани, спальники, берцы, сапоги, носки, нижнее белье, четыре тонны топливных брикетов, газовые баллоны, лопаты, свечи, топоры, пленка», - уточнили в Белом доме.Добавим, что для нужд бойцов собираются комплекты зимней одежды, берцы, подсумки и гвозди.