Оно ведется небезопасными способами.

Владимирская природоохранная прокуратура требует устранить нарушения в работе мусорного полигона у деревни Бабанино в Петушинском районе. Захоронение отходов ведется небезопасными способами.«Зафиксировано наличие участков с неизолированными отходами, а также захламление металлических лотков, предназначенных для сбора стоков. Со стороны въезда транспорта на рабочую карту отсутствует сетчатое ограждение. Не представлена программа производственного контроля», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.В итоге директору АО «Полигон» внесено представление. На него также завели три дела об административных нарушениях. Устранение недостатков находится на контроле прокурора.