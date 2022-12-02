Захоронение отходов на мусорном полигоне у деревни Бабанино Петушинского района проходит с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Во владимирской

Захоронение отходов на мусорном полигоне у деревни Бабанино Петушинского района проходит с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Во владимирской природоохранной прокуратуре выяснили, что утилизация мусора не всегда осуществляется способами, безопасными для окружающей среды: зафиксировано наличие локальных участков с неизолированными отходами на сформированных откосах тела полигона, захламление мусором металлических лотков, предназначенных для сбора поверхностных