В Суздале стартовал Владимирский инвестиционный конгресс-2022. Эксперты обсуждают импортозамещение,...

В Суздале стартовал Владимирский инвестиционный конгресс-2022. Эксперты обсуждают импортозамещение, кооперацию, поддержку бизнеса. А главной темой первого дня стало развитие IT-отрасли в регионе. Работу конгресса открыл губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Открываются большие возможности для отечественных разработчиков, компаний, которые могли бы и должны бы занимать эти ниши. И вот вопрос, какие усилия предпринимает государство, какие может и должен принять регион и как это может быть реализовано в конкретных направлениях.У главного экономического события года вновь статус международного. Прибыли делегации Белоруссии, Казахстана, Египта, Индии, КНР, представители федеральных министерств и ведомств, делегации из 20 регионов России. О развитии цифровой отрасли, барьерах, проблемах и решениях говорили сегодня на пленарном заседании. К диалогу присоединились представители Совета Федерации, IT-сообщества нашего региона, Министерства цифрового развития и средств массовой коммуникации. "Цифра"- это не будущее, а уже настоящее. Наш регион станет важнейшей площадкой новых проектов.Алан Салбиев, советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:- Владимирская область - у нас есть амбиция сделать так, чтобы она стала первым стопроцентным регионом в России, который перешёл бы во всём госсекторе и муниципальном секторе на офисный пакет российской разработки.