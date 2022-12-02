Историки полагают, что Уинстон Черчилль изменил ход истории после незапланированного визита в Крым.

Историки полагают, что Уинстон Черчилль изменил ход истории после незапланированного визита в Крым.В минувший четверг, 30 ноября, мир отмечал день рождения одного из самых выдающихся политиков в истории, бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Он посвятил свою жизнь борьбе за существования родины в годы Второй Мировой войны, возглавил правительство, когда Лондон стоял на грани капитуляции перед Берлином и довел страну до Победы.Уинстон Черчилль всегда признавал ведающую роль Советского Союза на мировой арене. Политик справедливо полгал, что в послевоенные годы будущий миропорядок необходимо определять совместно с главами США и СССР. Один из самых влиятельных людей в истории Британии – он неоднократно гостил в нашей стране.Про Ялтинскую конференцию союзников с участием Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, конечно же, знают все. Однако для большинства до сих пор остается в тайне визит британского лидера в Крым, который предшествовал встречи "большой тройки".19 октября 1944 года премьер-министр Великобритании направлялся из Москвы в Лондон после очередной конференции в столице СССР. Его самолет приземлился в Крыму для дозаправки и технической проверки. Чтобы политик не скучал несколько часов в салоне, для него организовали роскошный прием.Уинстон Черчилль направился в Симферополь, в гостиницу Совнаркома Крымской АССР. Местные жители знают это историческое здание как особняк Ракова. Увы, но исторический объект сегодня находится в удручающем состоянии.Однако 78 лет назад гостиница была одним из редких построек, сохранившихся в идеальном состоянии после отступления немцев, ведь нацисты за годы войны превратили Симферополь в руины. И в этих условиях пировал Уинстон Черчилль.Политик сначала отоспался в хоромах, а потом спустился на банкет. Его личный секретарь Элизабет Нель вспоминала в мемуарах, что ужин проходил в сказочной обстановке – при свечах. Главу британского кабмина обслужила по высшему разряду.Некоторые историки полагают, что именно этот незапланированный и для многих тайный визит премьер-министра Великобритании повлиял на ход истории. Когда Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт не могли договориться о месте встречи, свое веское слово сказал Уинстон Черчилль, предложивший провести конференцию союзников в Крыму.