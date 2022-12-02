Яна Рудковская в очередной раз взбесила россиян своим поведением.

Яна Рудковская в очередной раз взбесила россиян своим поведением.Россияне не редко критикуют продюсера за ее образ жизни – уж слишком сильно она кичится своими брендовыми вещами, дорогущими машинами и другими атрибутами безбедного существования. Но это Яну Рудковскую не останавливает.Вчера супруга Евгения Плющенко посетила вечеринку своего близкого друга Филиппа Киркорова, которую он организовал в честь дня рождения дочери Аллы-Виктории. На странице поп-короля уже появился отчетный ролик, из которого понятно, что праздник для взрослых получился весьма шумной попойкой – официанты с дорогущим алкоголем, масса развлечений, музыка, смех и разговоры гостей, раздающиеся отовсюду.Помимо Яны Рудковской на мероприятии были и другие звезды шоу-бизнеса, которые с удовольствием делились фотографиями и видео с мероприятия, чем вызвали гнев у публики. В комментариях под публикацией продюсера народ пишет, что "жирующие" селебрити такими вечеринками опозорили себя – мол, не время сейчас так демонстративно развлекаться.Смутила пользователей не только показушность светской львицы, но и компания, в которой она проводит время. На одном из снимков, опубликованных после шумной попойки, народ застал ее с тремя мужиками – Егором Кридом, Сергеем Лазаревым и гвоздем праздника Филиппом Киркоровым. "Под елочкой встретились", – подписала снимок продюсер."Мда уж, в этой компашке норм только Егор Крид", – написал под постом Яны Рудковской кто-то.