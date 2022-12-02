Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Эдварда Сноудена, заявил, что его клиент получил российский паспорт. Принял присягу, —цитирует Кучерену . Адвокат отметил, что в ..

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Эдварда Сноудена, заявил, что его клиент получил российский паспорт. "Принял присягу", —цитирует Кучерену .Адвокат отметил, что в настоящее время жена Сноудена подает заявление на получение гражданства России. Напомним, ранее Владимир Путин дал Эдварду Сноудену российское гражданство.