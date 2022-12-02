О первых трёх военнослужащих, которых благодаря взаимодействию администрации области с Минобороны...

О первых трёх военнослужащих, которых благодаря взаимодействию администрации области с Минобороны России и Уполномоченным по правам человека удалось освободить из украинского плена, я уже сообщал, - отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Это были военнослужащие частей региона. Вызволенные на свободу на этот раз – наши мобилизованные из города Владимира. Скоро ребята вернутся в родную область, подчеркнул он.Напомним, что в ходе своей большой пресс-конференции глава региона 33 рассказал о примерно 15 наших бойцах, которые оказались в плену. На тот момент, трое из них уже были возвращены в ходе обмена пленными.Фото https://www.pxfuel.com