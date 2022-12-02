После непростого расставания актриса спрятала от публики свою личную жизнь.

После непростого расставания актриса спрятала от публики свою личную жизнь.Имя Марии Куликовой знакомо многим зрителям. Она давно является одной из главных телезвезд страны и постоянно пополняет свою творческую копилку новыми работами. Поклонники регулярно видят актрису на экранах, но почти ничего не знают о ее личной жизни. Несколько лет назад звезда пережила непростой развод и теперь предпочитает не говорить о личном.Будущая артистка появилась на свет в 1977 году и выросла в творческой семье. Насмотревшись на отца, посвятившего жизнь пению, и бабушку, которая была деканом вокального факультета Гнесинки, Мария тоже решила связать жизнь с искусством. В школьные годы Куликова занималась в театральной студии, а после получения аттестата поступила в Щукинское училище.Вскоре после окончания вуза актриса начала играть на сцене и сниматься. В 1999 году она дебютировала в фильме "Затворник" и с тех пор не прекращала блистать на экранах. Через несколько лет Мария получила главную роль в сериале "Две судьбы", который буквально перевернул ее жизнь. Проект не только принес артистке известность, но и подарил любовь.На съемках Мария Куликова сблизилась с коллегой Денисом Матросовым. Актеры закрутили роман еще во время работы над первым сезоном и быстро начали жить вместе. А через несколько лет в семье родился сын Иван. Публика считала творческий союз невероятно гармоничным и даже не предполагала, что он может рухнуть. Однако в 2015 году супруги неожиданно расстались.Развод был долгим и проходил тяжело. Говорили, что инициатором разрыва стала Мария, но причин расставания она не называла. А вот Денис утверждал, что брак разрушили злые языки, обвинявшие его в неверности, и плотные рабочие графики. К счастью, актерам хватило мудрости расстаться мирно и сохранить хорошие отношения ради сына.После разрыва Мария Куликова предпочла спрятать от любопытных глаз свою личную жизнь. Звезда не скрывает, что у нее есть избранник, но не называет его имени. Несколько лет назад появились слухи, якобы тайным любовником артистки является актер Виталий Кудрявцев. Однако сами актеры не комментируют сплетни.Сейчас Марии Куликовой 45 лет. Она по-прежнему активно снимается и регулярно радует поклонников новыми ролями. Актриса обожает свою работу, но не меньшую роль в ее жизни играет семья. Она воспитывает 11-летнего сына, наслаждается гармонией в новых отношениях и живет в загородном доме неподалеку от экс-супруга.