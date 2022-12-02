Она передала мошеннице 250 тысяч рублей.

Жительницу Александрова обманули на 250 тысяч рублей при снятии порчи и избавлении сына от алкоголизма. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В мае обвиняемая подошла на улице к пожилой женщине и сообщила, что на ту наложена порча. За снятие «проклятья» аферистка получила 24 тысячи рублей. Далее под предлогом лечения сына от алкогольной зависимости пенсионерка передала мошеннице ещё 234 тысячи рублей.Сомнения в магических способностях целительницы возникли лишь когда в очередной беседе злоумышленница сослалась на давно покойного священнослужителя. Пострадавшая обратилась в полицию, которая задержала подозреваемую. Она признала свою вину. Дело рассмотрит городской суд.