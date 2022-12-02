В Коврове открывают перинатальный центр, который был перепрофилирован из недостроенного терапевтического корпуса. Здание было законсервировано несколько десятков лет.
В Коврове готовят к открытию перинатальный центр, который был перепрофилирован из недостроенного терапевтического корпуса. Здание было законсервировано несколько десятков лет.
В медучреждении расположены отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые отделения, акушерское обсервационное, центральное стерилизационное отделения, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновский кабинет.
По словам губернатора Александра Авдеева, объект готов на 99%. Ведётся приёмка выполненных работ, оформляется разрешительная документация. Строительство обошлось в полтора миллиарда рублей. Деньги выделялись из бюджетов разных уровней.
«Рожать в нём будут не только женщины Коврова и района, но и Камешковского, Вязниковского и Гороховецкого районов. Уверен, что новые люди, должны появляться на свет в комфортабельных условиях, где все под рукой для здоровья матери и младенца», - подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.