В Коврове открывают перинатальный центр, который был перепрофилирован из недостроенного терапевтического корпуса. Здание было законсервировано несколько десятков лет.

В Коврове готовят к открытию перинатальный центр, который был перепрофилирован из недостроенного терапевтического корпуса. Здание было законсервировано несколько десятков лет.В медучреждении расположены отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые отделения, акушерское обсервационное, центральное стерилизационное отделения, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновский кабинет.По словам губернатора Александра Авдеева, объект готов на 99%. Ведётся приёмка выполненных работ, оформляется разрешительная документация. Строительство обошлось в полтора миллиарда рублей. Деньги выделялись из бюджетов разных уровней.«Рожать в нём будут не только женщины Коврова и района, но и Камешковского, Вязниковского и Гороховецкого районов. Уверен, что новые люди, должны появляться на свет в комфортабельных условиях, где все под рукой для здоровья матери и младенца», - подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.