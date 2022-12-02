Во Владимире состоялась церемония награждения победителей Национальных чемпионатов Молодые...

Во Владимире состоялась церемония награждения победителей Национальных чемпионатов "Молодые специалисты", а также чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс". Его участники - инвалиды и люди с ограниченными возможностями.В финале чемпионата "Молодые профессионалы" команда Владимирской области завоевала десять наград. Его победителям вручили золотые, серебряные и бронзовые медали. Денежные сертификаты и награды также получили пять участников чемпионата "Абилимпикс" в компетенции "Инженерный дизайн", "Портной" и "Швея".Наталья Сорокина, руководитель Центра развития движения «Абилимпикс» Владимирской области:- Им вручают сегодня денежные сертификаты, которые они могут потратить на дальнейшее образование или приобретение технических средств реабилитации.У нас есть второе место - это 75 тысяч и третье место - 50 тысяч.Андрей Кашутин, заведующий отделением рабочих профессий Владимирского строительного колледжа:- Это очень важное мероприятие. Это пропаганда нашей профессии — строитель.