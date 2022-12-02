В Суздале проходит «Владимирский инвестиционный конгресс-2022». В нем принимают участие 18 регионов и 6 зарубежных стран. Спикеры обсуждают тенденции развития бизнеса в условиях санкций. В

В Суздале проходит «Владимирский инвестиционный конгресс-2022». В нем принимают участие 18 регионов и 6 зарубежных стран. Спикеры обсуждают тенденции развития бизнеса в условиях санкций. В переговорах приняли участие и представители прокуратуры. Они обозначили основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, когда открывают бизнес. Андрей Жугин, и.о. прокурора Владимирской области Не во всех муниципалитетах существуют электронные услуги.