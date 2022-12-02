Покормите птиц зимой! Такой призыв звучит и в сети. На кадрах Игоря Федотова - скованные льдом...

Покормите птиц зимой! Такой призыв звучит и в сети.На кадрах Игоря Федотова - скованные льдом сады в Вязниках. На кустах рябины ещё остались щедрые гроздья. Но добраться до этих ягод пернатые не смогут. К рябине не пробиться сквозь ледяной панцирь.Неравнодушные жители региона напоминают: каждый может подкормить птиц зимой. Тем более, что соорудить кормушку совсем несложно. Птицы будут признательны за угощение.