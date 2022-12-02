Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Встреча с военкором О работе на передовой и о борьбе с...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Встреча с военкоромО работе на передовой и о борьбе с информационными фейками. Владимирцы встретились с военкором ВГТРК Александром Сладковым- Сухой бизнесСухой борщ. В том числе для бойцов. Как жители Собинского района получили грант на полезный агростартап?- Чемпионат спасенияВо владимирском медколледже - соревнования по спасению жизни. Какие задания ждали школьников?