Событие приурочили к Международному дню инвалида.

Во владимирском ДК «Молодёжи» накануне Международного дня инвалида прошло торжественное мероприятие «Тепло сердец даря друг другу». Активистам общественных организаций, представляющих интересы людей с ОВЗ, вручили специальную премию.За активную жизненную позицию и вклад в социальную реабилитацию особенных людей награждены:Им вручили подарки и благодарственные письма горадминистрации. В зале ДК также состоялся концерт, на котором выступили творческие коллективы общественных организаций инвалидов.